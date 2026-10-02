Калининград, ООН и мировые конфликты: что зарубежные СМИ пишут о выступлении Путина на «Валдае»

Крупные зарубежные СМИ внимательно следили за выступлением президента России Владимира Путина на пленарной сессии клуба «Валдай», выбирая для публикаций разные тезисы его речи. В центре внимания оказались международные конфликты, отношения России с Западом, возможная эскалация вокруг Калининграда, реформа ООН и перспективы западных компаний в РФ.

Reuters вынесло в заголовок слова Путина о высокой вероятности продолжения международных конфликтов на фоне изменения мирового порядка. Агентство также обратило внимание на его заявление о том, что ситуация будет постепенно улучшаться по мере ослабления западной гегемонии.

Схожие тезисы выделил Sky News. Телеканал процитировал слова Путина о движении к более стабильному и многополярному мироустройству, а также его предупреждение о рисках, сопровождающих этот процесс. Отдельно журналисты отметили заявление президента о том, что Россия не намерена атаковать европейские страны, но в случае прямого нападения на её территорию вопрос применения всего имеющегося вооружения окажется на повестке.

Associated Press также сосредоточилось на теме безопасности. Агентство выделило слова российского президента об отсутствии планов нападать на Европу и одновременно его предупреждение о применении всего арсенала в случае атаки на российскую территорию. Особое внимание AP уделило Калининграду.

Эту же тему подробно осветили испанская La Razón и австралийская ABC. Оба издания вынесли в центр публикаций слова Путина о возможном ответе на прямое нападение на Калининград или другие регионы России. ABC также привело его заявление о том, что Москва рассчитывает на мирное сосуществование с европейскими странами.

Times of India акцентировала внимание на предупреждении Путина о риске достижения «роковой точки невозврата» при дальнейшем раскручивании спирали международной эскалации. Издание также выделило его слова о том, что ведущие державы располагают оружием, способным привести к катастрофическим последствиям, поэтому его применение необходимо исключить.

Турецкое агентство Anadolu среди прочего обратило внимание на рассуждения Путина о будущем ООН. В публикации отмечается его позиция о необходимости справедливой реформы организации, а также тезис о рисках цифрового тоталитаризма по мере развития искусственного интеллекта.

Отдельный экономический акцент сделала сингапурская The Straits Times. Издание вынесло слова Путина о том, что при благоприятном развитии ситуации западные компании смогут вернуть свои активы в России, переданные во временное управление.

В целом зарубежные издания выбрали из многочасового выступления прежде всего темы мировой безопасности, возможной военной эскалации, отношений России с Европой и США, изменения глобального порядка и дальнейшей роли международных институтов.

Владимир Путин выступил на пленарной сессии клуба «Валдай» 1 октября. Речь президента и последовавшая дискуссия продолжались около 3,5 часа. Одной из центральных тем стал будущий мировой порядок: Путин выступил за многополярную систему и предупредил о рисках международной эскалации. Значительную часть разговора он посвятил Украине, отношениям с США и Европой, ситуации вокруг Калининграда и стратегической стабильности. Президент также затронул развитие искусственного интеллекта, экономику и отношения России с Китаем, Индией, Японией, Сербией и Ираном.

В этом году с 28 сентября по 1 октября прошло уже XXIII ежегодное заседание клуба, посвящённое теме «Ответственность за будущее: пределы возможного или возможности без предела?». Итоговую пленарную сессию традиционно посетил Владимир Путин, а модератором выступил директор по научной работе клуба Фёдор Лукьянов. За годы работы в мероприятиях «Валдая» приняли участие тысячи экспертов, исследователей, политиков и общественных деятелей из разных стран.