3,5 часа о новом миропорядке, ИИ, Европе и Украине: Путин завершил выступление на «Валдае»

Президент России Владимир Путин завершил выступление на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Национальном центре «Россия». Речь главы государства и последующая дискуссия продолжались около 3,5 часа.

Одной из центральных тем стал будущий мировой порядок. Путин заявил, что мир не должен быть биполярным или делиться между несколькими центрами силы — по его мнению, новая система должна стать многополярной и учитывать интересы всех участников международных отношений. Президент также предупредил, что путь к устойчивому балансу будет долгим и может сопровождаться опасными кризисами.

Значительная часть разговора была посвящена Украине. Путин заявил, что Россия была готова возобновить переговоры после выборов в Госдуму, а целью возможного урегулирования назвал не временное перемирие, а длительный мир. Говоря о Донбассе, президент подчеркнул, что для Москвы вопрос заключается «не в куске территории», а в людях.

Отдельно Путин остановился на отношениях с Западом и ситуации вокруг Калининграда. Он подчеркнул, что Россия, по его словам, никого не пытается запугивать, а предупреждения Москвы являются ответом на действия западных стран. Президент также уточнил, что в письме МИД о защите Калининградской области прямо не упоминалось ядерное оружие — речь шла о возможности применения всех имеющихся у России сил и средств в случае нападения.

Затронул российский лидер и стратегическую стабильность. Москва, по его словам, готова «хоть завтра» возобновить диалог с США по ядерному сдерживанию. Путин также выступил против поставок оружия в зоны конфликтов и заявил о необходимости сохранять свободу международного судоходства.

Большой блок был посвящён технологиям. Президент назвал искусственный интеллект инструментом, при использовании которого последнее решение должно оставаться за человеком, и предложил своевременно выработать международные правила работы с ИИ. Автоматизация боевых действий, по его мнению, несёт отдельную угрозу, поскольку способна превратить войну и человеческие жертвы в «механистическую рутину».

Путин также говорил об экономике, отметив снижение инфляции в России с двузначных значений до «шести с небольшим» процентов, отношениях с Индией, Китаем, Японией, Сербией и Ираном. В частности, он поблагодарил Нарендру Моди за идеи по мирному урегулированию на Украине, рассказал об общении с Си Цзиньпином без переводчиков и заявил, что рассчитывает в перспективе на добрососедские отношения с Японией.