«Были готовы уже 21 сентября»: Путин объяснил, почему переговоры с Киевом не возобновились

Россия была готова возобновить переговоры с Украиной сразу после завершения выборов в Госдуму 20 сентября, однако дальнейшие действия Киева этому помешали. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Национальном центре «Россия».

По словам главы государства, украинская сторона ранее сама приостановила переговорный процесс, но затем вновь обратилась к Москве с предложением вернуться к диалогу.

«Не мы приостановили переговорный процесс, с той стороны, украинцы, приостановили. Но сейчас, в последнее время, имея в виду ситуацию на поле боя, забросили к нам просьбу восстановить переговорный процесс», — сказал Путин.

Россия, напомнил глава государства, согласилась вернуться к контактам после завершения выборов в Госдуму.

«Мы сказали: «Хорошо, только после выборов в Государственную думу». 20-го выборы. Мы хоть 21-го готовы начать переговорный процесс, что и сделали», — заявил президент.

При этом Путин напомнил, что в ночь с 19 на 20 сентября Украина предприняла массированную атаку беспилотниками на Москву, а также наносила удары по избирательным участкам в других регионах России.

«Свыше 1600 беспилотников запустили по Москве, не переставая били по избирательным участкам в других регионах Российской Федерации», — сказал глава государства.

По словам Путина, в результате ударов по избирательной инфраструктуре погибли шесть членов избирательных комиссий.