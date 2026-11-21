Опасные штаммы бактерии Klebsiella pneumoniae, устойчивые к антибиотикам, уже могут присутствовать на территории России. Такое предположение в беседе с ТАСС высказал эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко.

«Она уже может и есть в нашей стране», — заявил специалист, отвечая на вопрос о вероятности распространения супербактерии в России.

По словам Онищенко, главная опасность подобных микроорганизмов заключается в их способности вытеснять другие бактериальные штаммы. При этом инфекции, вызванные устойчивыми к антибиотикам бактериями, значительно сложнее поддаются лечению, что создаёт условия для их дальнейшего распространения.

Эпидемиолог обратил внимание и на медицинский туризм. Россияне продолжают ездить за границу для лечения и проведения операций, поэтому необходимо тщательно отслеживать распространение устойчивых микроорганизмов. Одновременно, по мнению академика, важно искать препараты, способные справляться с такими инфекциями.

Всемирная организация здравоохранения ранее предупредила о реальной угрозе распространения в Европе устойчивых к карбапенемам и другим антибиотикам штаммов Klebsiella pneumoniae. Особую обеспокоенность специалистов вызывает ситуация в больницах и других медицинских учреждениях, где подобные бактерии могут распространяться среди пациентов.

Ранее Life.ru сообщал о предупреждении ВОЗ из-за распространения опасной супербактерии в Европе. По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, с 2019 по 2025 год частота инфекций кровотока, вызванных устойчивой к карбапенемам клебсиеллой, выросла на 72%. Специалисты призвали усилить лабораторный контроль и меры профилактики внутрибольничных инфекций.