Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила о реальной угрозе дальнейшего распространения в Европе опасных штаммов бактерии Klebsiella pneumoniae, устойчивых к сильнодействующим антибиотикам. Наибольшие опасения специалистов вызывает ситуация в больницах, где инфекция представляет серьёзную угрозу для ослабленных пациентов.

«Риск дальнейшего распространения реален», — подчеркнули в ВОЗ.

Там сослались на оценку Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), который считает вероятность распространения устойчивых штаммов в странах Евросоюза и Европейской экономической зоны высокой.

Особую тревогу вызывают разновидности бактерии, которые не только способны противостоять карбапенемам — антибиотикам, применяемым при тяжёлых инфекциях, — но и обладают генетическими признаками повышенной вирулентности. Такие штаммы могут вызывать серьёзные заболевания и значительно осложнять лечение.