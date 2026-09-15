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Опубликовано 15 сентября, 15:06

Неизвестное животное растерзало парня на улице, врачи не успели его спасти

В Канаде 21-летний парень погиб после нападения неизвестного хищника

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием GigaChat

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием GigaChat

В Канаде 21-летний Мозес Кампо погиб после нападения неизвестного хищника. Молодого человека нашли тяжело раненым на улице, однако спасти его не удалось.

По словам матери погибшего, вечером 9 сентября сын должен был вернуться с поминок двоюродного брата, но домой так и не пришёл. Первыми юношу обнаружили две женщины, которые проезжали мимо. Они увидели, что он ещё жив, но получил тяжёлые травмы: у него была почти оторвана правая рука, а на животе и бедре — глубокие раны.

Очевидцы пытались помочь пострадавшему. Они остановили кровотечение подручными средствами и проводили реанимационные действия, однако мужчина скончался до приезда скорой помощи.

Изначально правоохранители рассматривали произошедшее как возможное убийство. Позже специалисты пришли к выводу, что травмы были получены в результате нападения животного. Определить, какой именно хищник атаковал молодого человека, не удалось.

Семья погибшего считает, что на него напал медведь. Мать Мозеса заявила, что ранее жители района уже сообщали о появлении зверей, но, по её словам, необходимые меры приняты не были.

После трагедии местные жители решили самостоятельно обезопасить район. Они планируют приобрести ловушки, а группы мужчин начали патрулировать окраины на квадроциклах в ночное время.

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Полина Никифорова
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