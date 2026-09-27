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Опубликовано 27 сентября, 06:46

Неизвестные устроили бойню в баре ЮАР и расстреляли 17 человек

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Семнадцать человек погибли и ещё 15 получили ранения при массовой стрельбе в баре в посёлке Ведела к западу от Йоханнесбурга. Нападавших разыскивает полиция ЮАР. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Атака произошла около 21:30 по местному времени 26 сентября. По предварительным данным, около восьми человек, вооружённых автоматами АК-47 и пистолетами, сначала открыли огонь по людям снаружи заведения, а затем ворвались внутрь и продолжили стрельбу.

«По имеющимся данным, нападавшие обыскали некоторых посетителей и забрали у них мобильные телефоны», — сообщили в полиции.

После нападения преступники скрылись на двух автомобилях. Их личности пока не установлены, правоохранители объявили восемь подозреваемых в розыск.

Пострадавших доставили в больницы. Мотив массового убийства пока не установлен, расследование продолжается.

Тела находят одно за другим: Полиция ЮАР расследует серию смертей женщин
Тела находят одно за другим: Полиция ЮАР расследует серию смертей женщин

Ранее Life.ru писал о другом массовом расстреле в ЮАР, где погибли 11 человек. Трое вооружённых мужчин ворвались на домашнюю вечеринку в КваМакхуте неподалёку от Дурбана и открыли огонь. Ещё трое человек получили ранения, а подозреваемые скрылись. Позже стало известно, что среди погибших была беременная женщина.

Больше новостей о резонансных преступлениях и расследованиях — в разделе «Криминал» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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