Одной из жертв массового расстрела на вечеринке в ЮАР была беременная женщина

Беременная женщина оказалась среди 11 погибших при массовом расстреле в южноафриканском КваМахуте под Дурбаном. Новые подробности нападения приводит Daily Mail.

По данным издания, вооружённые мужчины ворвались в дом и заставили находившихся внутри людей собраться в одной комнате, после чего открыли по ним огонь.

Полиция ЮАР тем временем запустила 72-часовую операцию по поиску стрелков. Исполняющая обязанности национального комиссара полиции Пуленг Димпане поручила мобилизовать для их задержания все доступные ресурсы.

Следователи также заявили, что уже отрабатывают «перспективную зацепку», которая может привести к прорыву в расследовании. Подробности правоохранители пока не раскрывают.

Ранее Life.ru рассказывал, что трое неизвестных открыли огонь по гостям вечеринки в КваМахуте. Тогда сообщалось об 11 погибших и трёх раненых, а полиция не исключала конфликт между соперничающими группировками.