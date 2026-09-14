Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 13 сентября, 23:32

Неизвестные вандалы облили красной краской памятник Чарли Кирку в Аризоне

Обложка © X / Turning Point USA

Обложка © X / Turning Point USA

Памятник убитому американскому консервативному активисту Чарли Кирку осквернили возле штаб-квартиры основанной им организации Turning Point USA (TPUSA) в Аризоне. Памятник облили красной краской, сообщили в TPUSA.

Краска попала на лицо, шею, руку и туловище статуи. Вандалы также испортили находившийся рядом памятный плакат.

В TPUSA пообещали восстановить монумент и заменить повреждённые таблички. Организация изучает записи с камер наблюдения и сотрудничает с правоохранительными органами, чтобы установить причастных.

Чарли Кирк был застрелен 10 сентября 2025 года во время выступления в Университете долины Юты.

В Вашингтоне осквернили мемориал участникам Второй мировой войны
В Вашингтоне осквернили мемориал участникам Второй мировой войны

Ранее Life.ru писал, что скульптура президента России Владимира Путина не продержалась и суток после установки в одном из парков датского города Орхус. Спустя всего шесть часов неизвестные спилили и украли голову бюста. Скульптуру российского лидера Дании подарила радиостанция Radio4 в рамках необычного проекта. Всего стране передали бюсты пяти влиятельных и обсуждаемых людей в мире — помимо Путина среди них оказались премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Дании Метте Фредериксен, телезвезда Ким Кардашьян и американский предприниматель Илон Маск.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • США
  • Чарли Кирк
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar