Неизвестные вандалы облили красной краской памятник Чарли Кирку в Аризоне

Памятник убитому американскому консервативному активисту Чарли Кирку осквернили возле штаб-квартиры основанной им организации Turning Point USA (TPUSA) в Аризоне. Памятник облили красной краской, сообщили в TPUSA.

Краска попала на лицо, шею, руку и туловище статуи. Вандалы также испортили находившийся рядом памятный плакат.

В TPUSA пообещали восстановить монумент и заменить повреждённые таблички. Организация изучает записи с камер наблюдения и сотрудничает с правоохранительными органами, чтобы установить причастных.

Чарли Кирк был застрелен 10 сентября 2025 года во время выступления в Университете долины Юты.

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