Неизвестный Леннон и 20 редких дублей: The Beatles заново выпустили Rubber Soul

The Beatles 2 октября выпустили расширенное переиздание классического альбома Rubber Soul с ранее неизвестными записями. Об этом сообщается на официальном сайте группы.

Новый стереомикс пластинки подготовили продюсер Джайлз Мартин, сын легендарного продюсера The Beatles Джорджа Мартина, и звукоинженер Сэм Окелл. За основу взяли оригинальные четырёхдорожечные мастер-записи 1965 года.

Для работы использовали технологию разделения звука, разработанную командой Эмиля де ла Рея в студии Питера Джексона WingNut Films. Альбом также получил новый микс в формате Dolby Atmos.

Расширенное издание включает оригинальный мономикс, американскую версию Rubber Soul от Capitol Records и сингл Day Tripper / We Can Work It Out.

В Super Deluxe вошли 24 ранние студийные записи, включая 20 ранее не выпускавшихся дублей и три домашние демозаписи. Среди главных находок — Little Girl, прежде неизвестный набросок песни Джона Леннона, который ранее даже не фигурировал среди известных неизданных работ музыканта.

Оригинальный Rubber Soul вышел 3 декабря 1965 года. На пластинку вошли Drive My Car, Norwegian Wood, Michelle, Girl, In My Life и другие композиции, а сам альбом стал одним из ключевых этапов перехода The Beatles от ранней поп-музыки к более экспериментальному студийному звучанию.