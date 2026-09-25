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Опубликовано 25 сентября, 14:41

Неизвестный открыл стрельбу в торговом центре в Швеции

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Angela Kotsell

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Angela Kotsell

В шведском Норрчёпинге полиция разыскивает подозреваемого после стрельбы в торговом центре Mirum. Один человек получил ранения и был доставлен в больницу, сообщает агентство TT.

Правоохранителей вызвали около 11:45 по местному времени после сообщений о громких хлопках. Прибывшие сотрудники обнаружили пострадавшего, которому потребовалась медицинская помощь.

По предварительной оценке полиции, мужчина получил огнестрельные ранения. Его жизни ничто не угрожает. Сведений о других пострадавших пока не поступало.

Территорию торгового комплекса оцепили. Для поиска предполагаемого нападавшего задействовали несколько полицейских подразделений. Следователи возбудили дело по факту покушения на убийство.

Представитель полиции восточного региона Олле Эльверот сообщил, что правоохранители пока не располагают сведениями о какой-либо угрозе для остальных жителей города.

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Ранее Life.ru сообщал о нападении с мечом на школу в шведской Фагерсте. Тогда один человек погиб, ещё трое получили ранения. Полицейские задержали 18-летнего подозреваемого, которого ранее исключили из этого учебного заведения. Ещё один случай произошёл в Норрчёпинге в 2019 году, когда в центре города прогремел мощный взрыв.

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Дарья Денисова
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