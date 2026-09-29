Неизвестный синий трактор устроил переполох в диспетчерской Толмачёво — три борта ушли на второй круг

Сразу три пассажирских самолёта ушли на второй круг при заходе на посадку в новосибирском аэропорту Толмачёво из-за трактора, работавшего в районе торца взлётно-посадочной полосы. Инцидент произошёл днём 25 сентября, сообщает SHOT.

«Синий трактор» сорвал посадку трёх самолётов в Толмачёво. Видео © Telegram / SHOT

В 14:56 заход прервал Embraer 170 авиакомпании S7, прилетавший из Усть-Каменогорска. Через минуту на второй круг ушёл ещё один Embraer 170 S7 из Сургута, а в 14:59 манёвр выполнил Boeing 737-800 авиакомпании «Россия», следовавший из Сочи.

Выяснилось, что трактор выполнял работы по посеву травы в районе торца ВПП-34. Техника принадлежала субподрядчику АО «Новосибирскавтодор», однако соответствующая заявка в авиагавань заранее не поступала.

Ранее Life.ru писал о похожем случае во Внуково, где экипаж Boeing 737 ушёл на второй круг из-за другого самолёта на полосе. Тогда посадку также пришлось прервать в последний момент.