Птица «‎атаковала» самолёт во Внуково — туристы уже 10 часов не могут вылететь в Турцию

Пассажиры рейса Pegasus из Москвы в Анталью сообщили, что ждут вылета в аэропорту Внуково уже более десяти часов. Самолёт, который должен был отправиться 28 сентября в 23:50, задержали из-за технической неисправности. Об этом сообщает Mash.

Пассажиры рейса Pegasus из Москвы в Анталью не могут вылететь. Видео © Telegram / Mash

Путешественники утверждают, что время отправления меняли уже более десяти раз, объявляя очередной перенос примерно каждый час. Им предлагают ждать ремонта самолёта либо предоставления другого борта. Кроме того, пассажирам пришлось получить багаж, заново пройти регистрацию и паспортный контроль.

По словам очевидцев, ремонт проводится прямо на стоянке под окнами здания аэропорта. В самой компании пояснили, что борт повредила птица во время посадки. Нужная деталь уже доставлена к лайнеру, идёт процесс замены. Сейчас в онлайн-табло Внуково стоит расчётное время вылета 29 сентября 15:30.

Ранее сообщалось, что самолёт немецкой авиакомпании Lufthansa совершил вынужденную посадку во французском Лионе после возгорания пауэрбанка на борту. Лайнер выполнял рейс из Франкфурта-на-Майне в Лиссабон.