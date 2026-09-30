Некачественные «зубы дракона»: По делу о курских укреплениях задержали ещё одного человека

По делу о нарушениях при строительстве оборонительных сооружений в Курской области задержали ещё одного подозреваемого. Ему вменяют злоупотребление должностными полномочиями при возведении фортификаций, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

По версии следствия, действия фигуранта в 2023 году привели к завышению стоимости работ и установке некачественных железобетонных пирамид, известных как «зубы дракона».

Основанием для возбуждения уголовного дела стали материалы Следственного департамента МВД и Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции ведомства. Имя задержанного, его должность и предполагаемый размер причинённого ущерба пока не раскрываются.

Ранее Life.ru сообщал, что суд вынес приговоры четырём фигурантам дела о хищении более 152 млн рублей при строительстве укреплений в Курской области. Бывший глава региональной корпорации развития Владимир Лукин получил девять лет колонии и штраф в размере 900 тысяч рублей. Его заместителя Игоря Грабина приговорили к восьми годам лишения свободы, а экс-руководителям компаний-подрядчиков Андрею Воловикову и Дмитрию Спиридонову назначили восемь с половиной и семь лет соответственно