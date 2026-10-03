«Некролога не будет»: Андрей Нечаев рассказал о своём состоянии после обморока

Экс-министр экономики РФ Андрей Нечаев после обморока на концерте оказался в Яузской больнице в Москве. Сейчас политик проходит обследование, о чём сам сообщил в своём Telegram-канале.

По словам Нечаева, он почувствовал себя плохо во время концерта Шостаковича. Приехавшая по вызову друзей скорая помощь доставила его в больницу, где врачи решили провести дополнительные исследования. Нечаев заявил, что рассчитывает вернуться домой уже сегодня. Он также дал понять, что не намерен прекращать политическую деятельность.

«Видимо, Шостакович мне вреден. <...> Твёрдо решил сегодня же вернуться домой и точно продолжу свою скромную политическую деятельность. Некролога не будет», — заявил Нечаев.

Напомним, ранее Андрей Нечаев потерял сознание. 73-летний экс-министр экономики РФ упал в обморок в помещении в Крапивенском переулке. Очевидцы экстренно вызвали скорую помощь. Приехавшие на место медики госпитализировали политика.