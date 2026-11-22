Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила премьер-министра Италии Джорджу Мелони в двойных стандартах после её возмущения включением граждан республики в базу украинского сайта «Миротворец»*. Дипломат задалась вопросом, почему Рим выступает против публикации данных своих граждан, но не требует полностью закрыть ресурс. Соответствующий комментарий она опубликовала в соцсетях.

Представитель российского внешнеполитического ведомства обратила внимание, что на сайте публикуются персональные сведения не только европейских политиков, но и несовершеннолетних. По её словам, подобная практика должна вызывать одинаковое возмущение независимо от гражданства людей.

«А других туда, по мнению Мелони, включать можно, в том числе детей? Нельзя только итальянцев?» — поинтересовалась Захарова.

Кроме того, дипломат напомнила о значительных средствах, которые Италия направила на поддержку украинских властей. Захарова раскритиковала Рим за финансирование Киева, несмотря на деятельность ресурса, представляющего, по её оценке, угрозу в том числе итальянским гражданам.

Она также выразила сомнение в последовательности позиции Мелони: получается, что претензии появились лишь тогда, когда публикации непосредственно затронули представителей Италии.

Ранее Life.ru сообщал, что Джорджа Мелони потребовала от Владимира Зеленского объяснений после внесения итальянского вице-премьера Маттео Сальвини в базу «Миротворца*». Во время встречи в Берлине глава правительства Италии назвала случившееся неприемлемым. Украинское посольство в Риме впоследствии заявило, что ресурс не представляет официальную позицию государства. При этом Сальвини предупредил, что реакция Киева на скандал может повлиять на дальнейшее обсуждение военной помощи Украине.

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