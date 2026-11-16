Закапывать умершего питомца в лесополосе, во дворе или на дачном участке нельзя. Тело животного относится к биологическим отходам, и его необходимо утилизировать по ветеринарным правилам. За нарушение гражданам грозит штраф от 4 до 5 тысяч рублей, должностным лицам — от 20 до 40 тысяч, а юридическим — от 500 до 700 тысяч рублей или приостановка деятельности до 90 суток. Об этом рассказали в Минсельхозе Подмосковья.

В ведомстве подчеркнули: запрещено не только закапывать тело в землю, но и сбрасывать его в реки, болота, бытовые контейнеры, вывозить на свалки, в поля, леса и овраги. Норма нужна, чтобы в почву не попадали возбудители особо опасных и высококонтагиозных болезней.

«Умершее животное должно быть кремировано», — приводит интернет-издание Regions.ru слова представителей министерства. Если незаконное захоронение привело к распространению инфекции или вреду для окружающей среды, возможна уже уголовная ответственность.

Легальных способов несколько. Самый распространённый — кремация в специализированном крематории: в среднем 3–5 тысяч рублей, но с учётом веса питомца и дополнительных услуг цена может вырасти до 14 тысяч. Общая кремация с другими животными обойдётся дешевле — около 2 тысяч.

Можно передать тело в ветклинику для последующей утилизации: клиники обязаны направлять биологические отходы организациям с оборудованием для сжигания. Средняя цена — 2–5 тысяч рублей. Есть и захоронение на специальном кладбище для животных, но легальное такое кладбище в регионе одно — в Москве; участок стоит около 6,5 тысячи рублей в год, само захоронение — 1–2,5 тысячи.

После смерти питомца владелец обязан снять его с учёта. Это делают в государственной ветклинике или через региональные Госуслуги, приложив документ, подтверждающий гибель животного. А перед утилизацией стоит связаться с клиникой и уточнить, оказывает ли она такую услугу.