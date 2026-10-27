От хомячка до мастифа: В России резко вырос спрос на криозаморозку питомцев

В России набирает популярность необычный способ сохранить память об умерших домашних животных. Состоятельные владельцы готовы платить за их криоконсервацию миллионы рублей, а за последние два года интерес к услуге вырос на 260%. Об этом сообщает Mash Money.

Самый дорогой из приведённых примеров — заморозка мастифа весом 70 килограммов. Она обойдётся хозяину в 3,8 млн рублей. За сохранение трёхкилограммовой игуаны попросят 1,5 млн. При расчёте стоимости специалисты ориентируются на массу животного, поэтому воспользоваться услугой могут владельцы самых разных питомцев — от собак до голубей и рыб.

При этом желающих заключить договор значительно больше, чем животных, уже прошедших процедуру. Ежедневно поступает 7–10 заявок, однако до самой заморозки могут пройти годы. Услугу оказывают только после смерти питомца.

Согласно опубликованной статистике, за 2024 год криосохранению подвергли шесть животных, в 2025-м — 18, а в 2026-м — 12. Среди них есть собаки, кошки, птицы и грызуны.

Мотивы заказчиков различаются. Одни надеются на появление технологий, способных когда-нибудь оживить любимца. Другие таким способом пытаются утешить детей, объясняя им, что питомец не умер, а просто надолго уснул.

Для тех, кто не хочет расставаться с животным даже после собственной смерти, предусмотрен совместный договор со скидкой. По данным Mash Money, такая программа предполагает списание 100 тысяч рублей каждые десять лет. В лаборатории утверждают, что деньги вкладывают в криптовалюту, рассчитывая сохранить клиенту средства на случай гипотетического пробуждения в будущем.

Ранее Life.ru сообщал, что россиянам предложили клонировать умерших животных за 8–14 млн рублей. Тогда речь шла о сохранении биоматериала питомца для возможного последующего клонирования.