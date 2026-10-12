Россия заняла второе место в мире по числу замороженных людей

Россия занимает второе место в мире по числу криосохранённых людей. У нас их — 109, в США — 566. Всего же на планете — 740 замороженных. Тела хранят в жидком азоте при температуре минус 196 градусов, рассчитывая на будущие технологии.

Возможность оживления человека после такой процедуры пока не доказана, признал криобиолог, директор по науке компании «КриоРус» Игорь Артюхов. По его мнению, главная трудность — восстановить мозг и личность: повреждение нейронов может начаться ещё до смерти.

Клонирование эту проблему не решает. Даже генетически идентичный человек будет иметь собственный жизненный опыт, воспоминания и характер. Поэтому создание нового организма нельзя считать возвращением прежней личности. Среди возможных будущих подходов эксперт назвал цифровую модель мозга и замену погибших нейронов электронными компонентами.

Определённые надежды связаны с экспериментами на животных. В опубликованной в 2026 году работе исследователи показали восстановление отдельных функций гиппокампа мыши после криосохранения. Однако речь идёт об активности нервной ткани, а не об оживлении животного или сохранении его сознания.

Практическую пользу подобных исследований специалист видит в развитии технологий длительного хранения донорских органов. Это могло бы дать врачам больше времени на подбор получателя и подготовку трансплантации, пояснил собеседник kp.ru.

Ранее академик РАН оценил предел человеческой жизни в 122–125 лет. Однако такая оценка не доказывает невозможность прожить дольше. Документально подтверждённый рекорд принадлежит Жанне Кальман — 122 года и 164 дня.