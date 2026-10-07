Рожать хоть в 120 лет: Футуролог предсказал «отключение» менопаузы в будущем

В далёком будущем люди могут получить возможность управлять репродуктивным старением и становиться родителями независимо от возраста. Такой прогноз в беседе с Life.ru высказал футуролог Данила Медведев, комментируя слова академика РАН Геннадия Онищенко, который назвал 60 лет предельным детородным возрастом для женщин. Медведев подчеркнул, что речь идёт о единичных случаях при сохранении менструального цикла, а не об универсальной возрастной границе для всех женщин.

По словам собеседника, продление репродуктивного периода зависит как от общего состояния организма, так и от понимания связи между старением и гормональной системой. Со временем, предполагает он, эти процессы станут более управляемыми.

«В какой-то момент в далёком будущем менопауза, скорее всего, вообще будет убрана. Человек просто не будет включать в себе какие-то ненужные биологические процессы, пока они ему не понадобятся», — заявил Медведев.

Футуролог допускает, что человек сможет сам выбирать момент для реализации репродуктивных возможностей: «Когда захочет — тогда включит и забеременеет». Другой возможный путь Медведев связывает с использованием генетического материала человека. В его сценарии учёные смогут считывать геном, корректировать накопленные изменения и применять его для создания половых клеток.

«Хоть в 120 лет можно взять геном человека и создать ребёнка, который будет генетически его», — описал свою идею собеседник Life.ru.

При этом использование генетического материала пожилого человека и возможность самостоятельно выносить беременность — разные задачи. Репродуктивное клонирование человека пока не является подтверждённым способом рождения детей: Национальный институт исследования генома человека США отмечает отсутствие убедительных научных доказательств того, что человеку удалось клонировать человека.

Для общества в целом, считает Медведев, увеличение детородного возраста может оказаться менее значимым, чем другие технологические изменения. Он полагает, что развитие клонирования, робототехники и киборгизации будет сильнее влиять на будущее общества, хотя для конкретного человека возможность позднего родительства может иметь огромное значение.