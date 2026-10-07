Онищенко назвал 60 лет предельным детородным возрастом для женщин

Женщина достигает предельного детородного возраста примерно к 60 годам, однако беременность в этом возрасте возможна лишь в единичных случаях. Об этом РИА «Новости» рассказал заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко.

«В единичных случаях женщина может забеременеть и до 60 лет, это при сохранении менструального цикла, если не прекращается детородный возраст. У мужчин сохраняется способность практически до 90 лет», — сказал он.

По словам Онищенко, рождение ребёнка женщиной в столь позднем возрасте возможно при нормальной работе гормональной системы, благоприятной генетике и медицинской поддержке.

Ранее Life.ru разбирался с репродуктологом, что происходит с возможностью забеременеть после 35 лет. Специалист отмечала, что число и качество яйцеклеток с возрастом снижаются, причём после 40 лет вероятность беременности заметно падает. А в сентябре репродуктивную диспансеризацию прошли уже 11,4 миллиона россиян: факторы риска заболеваний репродуктивной системы обнаружили у четверти обследованных.