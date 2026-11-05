Могила любимца на дачном участке — не личная трагедия, а нарушение, за которое придётся заплатить. Штраф за захоронение домашнего животного у дома, в парке или в лесу — от 4 до 5 тысяч рублей. Дача, как выясняется, тоже не исключение, рассказал юрист Ярослав Остапенко в беседе с «Абзацем».

По его словам, останки животных по закону «О ветеринарии» относятся к биологическим отходам. А приказ Минсельхоза прямо запрещает закапывать домашних питомцев в землю.

Ответственность предусмотрена частью 3 статьи 10.8 КоАП. Она наказывает за нарушение ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов. Для штрафа достаточно самого факта нарушения.

Закон запрещает и другой простой путь — выбросить тело в мусорный контейнер у жилого дома. Это тоже нарушение, а не решение проблемы.

После смерти любимца владельцам стоит обратиться в Государственную ветеринарную службу. Питомца можно передать на кремацию через ветклинику или специализированную организацию.

В Москве и Санкт-Петербурге работают официальные кладбища для животных. Их услуги позволяют провести процедуру с соблюдением всех норм — без риска получить штраф и без ущерба для соседей.

А ранее Life.ru писал, что россияне стали тратить до 3,8 млн на заморозку умерших питомцев. При расчёте стоимости специалисты ориентируются на массу животного, поэтому воспользоваться услугой могут владельцы самых разных питомцев — от собак до голубей и рыб.