Максимальный штраф для граждан, бросивших домашнее животное, предложили увеличить с трёх до 30 тысяч рублей. Инициативу подготовили депутаты фракции КПРФ совместно с сенатором Айратом Гибатдиновым.

Для должностных лиц верхнюю планку хотят установить на уровне 100 тысяч рублей, для юридических — 300 тысяч. Как пишет «Газета.ru», ознакомившаяся с документом, взысканные средства предлагается зачислять в бюджеты регионов, которые оплачивают содержание бездомных животных.

По мнению сенатора, нынешние штрафы в размере 1,5–3 тыс. рублей не удерживают владельцев от отказа от питомцев. Более ощутимые расходы заставят хотя бы часть людей задуматься о последствиях. Одним повышением штрафов он предложил не ограничиваться.

«В целом эту меру стоит дополнять другими шагами. Например, введением обязательной регистрации и чипирования животных, чтобы сделать механизм привлечения к ответственности за правонарушения более рабочим», — заключил парламентарий.

Напомним, Госдума планирует рассмотреть шесть законопроектов о домашних и бездомных животных, поддержанных правительством. Документы готовят к обсуждению в профильном комитете, но конкретные сроки пока не определены. Всего рабочая группа разработала 20 инициатив, остальные 14 ещё требуют согласования с кабмином.