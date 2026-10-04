Немае грошей: Контролёр во Львове отказала замминистра обороны Украины в льготном проезде

Замминистра обороны Украины Алексей Рева в 2023 году столкнулся с ограничением льготы участника боевых действий в украинском трамвае. Контролёр во Львове, по его словам, не признала его право на бесплатный проезд, поскольку он не был местным жителем. Об этом он рассказал в соцсетях.

Перед поездкой у него не оказалось гривен: в карманах осталась лишь мелочь в долларах, которую он привёз из отпуска. Тогда он вспомнил об удостоверении участника боевых действий и предъявил его водителю трамвая. Тот разрешил ему ехать бесплатно.

Проблема возникла сразу после отправления. На первой остановке в вагон зашла контролёр и попросила показать билет. Вместо него Рева достал удостоверение УБД. Как утверждается, контролёр объяснила отказ тем, что льготы во львовском транспорте распространяются на участников боевых действий из Львова.

Ранее стало известно, что Украина планирует направить на образование в 2027 году 328,5 млрд гривен (7,2 миллиарда долларов), или около 4,5% всех расходов бюджета. На оборону и безопасность предусмотрено почти в 15 раз больше. Общий объём расходов бюджета на следующий год должен составить 7,272 трлн гривен. На сектор обороны и безопасности власти намерены направить 4,885 трлн гривен, что составляет около 67,2% всех запланированных расходов.