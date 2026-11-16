В вооружённых силах Германии за 2025 год число зарегистрированных случаев посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) среди военнослужащих выросло примерно на 50%. Об этом сообщает медиагруппа RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) со ссылкой на уполномоченного Минобороны ФРГ по вопросам психологических травм Петера Циммермана.

По его данным, количество обратившихся за медицинской помощью военнослужащих с ПТСР увеличилось со 186 человек в 2024 году до 279 в 2025-м. Число зарегистрированных случаев других психических расстройств, связанных с участием в военных операциях, выросло примерно на 40% — со 112 до 159. В общей сложности показатель достиг 438 случаев против 298 годом ранее.

Циммерман отметил, что большинство пациентов ранее участвовали в зарубежных миссиях бундесвера, в частности в Афганистане, Косово и Мали. При этом военнослужащие нередко годами скрывают симптомы и откладывают обращение к специалистам.

В среднем между травмирующим событием и началом лечения проходит от четырёх до пяти лет. По словам эксперта, солдаты опасаются осуждения сослуживцев, негативного отношения командования и возможных препятствий для карьерного роста.

Среди факторов, которые могли повлиять на статистику, Циммерман назвал изменение системы учёта заболеваний и усиление информационной работы с военными. Кроме того, он предположил, что кадры боевых действий на Украине и Ближнем Востоке способны вызывать болезненные воспоминания у участников прежних военных операций, побуждая их обращаться за помощью.

В Министерстве обороны Германии подтвердили увеличение числа зарегистрированных случаев. Представитель ведомства подчеркнул, что для профилактики и лечения подобных расстройств используются специализированные военные госпитали, психологи и гражданские медицинские учреждения.

Ранее Life.ru рассказывал о последствиях ПТСР и причинах возникновения ночных кошмаров у переживших травматические события. Военный и кризисный психолог Виталий Балашов объяснил, что симптомы расстройства могут проявиться спустя месяцы и даже годы после пережитой опасности. По его словам, человек способен вновь переживать травматические события во сне, что приводит к хронической бессоннице и истощению психики. Материал опубликован 14 октября 2026 года.