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Опубликовано 19 сентября, 16:01

Немецкий генерал Бройер избран новым главой Военного комитета НАТО

Карстен Бройер. Обложка © ТАСС / CLEMENS BILAN / ЕРА

Карстен Бройер. Обложка © ТАСС / CLEMENS BILAN / ЕРА

Генеральный инспектор Бундесвера генерал Карстен Бройер избран следующим председателем Военного комитета НАТО — высшего военного органа альянса. Решение приняли начальники обороны 32 стран НАТО на встрече в Копенгагене.

«Поздравляю генерала Карстена Бройера с избранием на пост председателя Военного комитета НАТО», — сообщил действующий глава комитета адмирал Джузеппе Каво Драгоне.

Бройер приступит к обязанностям летом 2027 года, когда завершится срок полномочий Драгоне. Председатель Военного комитета является главным военным советником генерального секретаря НАТО и представляет позицию начальников обороны стран альянса перед его политическим руководством.

Соперницей немецкого генерала на выборах была начальник штаба обороны Канады генерал Дженни Кариньян. В случае победы она стала бы первой женщиной во главе Военного комитета НАТО.

61-летний Бройер возглавляет вооружённые силы Германии в качестве генерального инспектора Бундесвера. Он служит в армии с 1984 года, участвовал в миссии НАТО в Афганистане, а во время пандемии руководил кризисным штабом правительства ФРГ.

Избрание произошло на фоне планов Берлина значительно нарастить военные расходы и усилить роль Германии в европейской обороне. Немецкие власти ранее заявляли о намерении превратить Бундесвер в сильнейшую обычную армию Европы.

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Ранее Life.ru сообщал, что Бройер призвал жителей Германии готовиться к обороне и заявил о необходимости учитывать изменившийся характер современных угроз.

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Наталья Демьянова
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