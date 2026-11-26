Немецкий IT-гигант SAP готовит масштабную реорганизацию бизнеса, в рамках которой может упразднить не менее 10 тысяч рабочих мест. Компания намерена сосредоточиться на развитии искусственного интеллекта, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники.

Преобразования затронут как минимум 9% персонала компании по всему миру. Окончательный масштаб сокращений определят по итогам переговоров с представителями работников.

Руководство SAP поручило всем подразделениям найти возможности для оптимизации штата. Особое внимание уделят отделам разработки программного обеспечения и продаж. Генеральный директор компании Кристиан Кляйн намерен активнее внедрять инструменты искусственного интеллекта в существующие продукты.

Подобную реорганизацию SAP начала в 2024 году. Тогда компания упразднила около 10 тысяч должностей и потратила на преобразования порядка €3 млрд. Однако благодаря переобучению сотрудников и найму специалистов на новые позиции общая численность персонала практически не изменилась.

Сейчас в SAP работают более 110 тысяч человек. В Германии представители трудового коллектива ранее добились гарантий занятости до 2028 года.

Ранее сообщалось о масштабных сокращениях в американской корпорации Oracle на фоне перехода к ИИ. Работу могли потерять до 30 тысяч человек. Некоторые бывшие сотрудники утверждали, что перед увольнением им приходилось обучать нейросети, предназначенные для выполнения части их обязанностей.