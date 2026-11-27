Немецкий разработчик программного обеспечения SAP сообщил о подозрительной активности в своих системах и принятых мерах защиты. Об этом компания заявила в ответ на запрос агентства DPA. Ранее журнал Der Spiegel написал о возможной хакерской атаке на IT-гиганта, однако в SAP не подтвердили такую версию.

По данным DPA, подозрительную активность выявили на платформе GitHub, которую SAP использует для разработки и распространения программного обеспечения. Внутреннее уведомление компании, с которым частично ознакомилось агентство, предупреждало сотрудников о необходимости проверить, нужно ли им принять дополнительные меры безопасности, в том числе сменить учётные данные.

В SAP сообщили, что оперативно приняли меры для защиты клиентов и обеспечения безопасности сервисов. При этом компания заявила, что на текущем этапе расследования не обнаружила признаков несанкционированного доступа к коммерческим данным заказчиков. Какие именно системы затронул инцидент, когда его выявили и в чём заключалась подозрительная активность, в компании не уточнили.

SAP — один из крупнейших разработчиков программного обеспечения в Германии. Компания со штаб-квартирой в Вальдорфе специализируется на корпоративных системах управления, которые помогают бизнесу вести финансовый учёт, управлять персоналом и продажами.

Ранее Life.ru сообщал о масштабной кибератаке, затронувшей сайты Zoom, IKEA и ещё 176 организаций. Злоумышленники внедрили вредоносный код, который мог перехватывать платёжные данные и атаковать устройства пользователей.