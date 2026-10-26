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Опубликовано 26 октября, 19:51

Немецкий спецназ начал готовиться к возможному конфликту с Россией

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

Немецкие спецназовцы меняют программу боевой подготовки, ориентируясь на возможное вооружённое противостояние с Россией. Вместо коротких операций подразделения учатся длительное время действовать в полевых условиях, противостоять тяжёлой технике и сохранять боеспособность при экстремально низких температурах. Об этом рассказал командир элитного подразделения KSK Андреас Кюне в интервью Bild.

«Мы вполне конкретно ориентируемся на противника — Россию», — заявил офицер. По его словам, потенциальный конфликт потребует от немецкого спецназа принципиально иного подхода, чем операции, в которых подразделение участвовало прежде.

Особое внимание теперь уделяется противодействию танкам, артиллерии, беспилотникам и средствам радиоэлектронной борьбы. Военнослужащие должны уметь выполнять задачи даже в условиях нарушения связи и постоянной угрозы обнаружения с воздуха.

Ещё одно направление подготовки — длительное пребывание вдали от военных баз. Спецназовцы тренируются самостоятельно обеспечивать себя необходимым снаряжением и действовать в суровых погодных условиях. Кюне отдельно подчеркнул важность подготовки к экстремальному холоду.

По информации Bild, немецкое командование рассматривает KSK как подразделение, которому в случае крупного конфликта предстоит выполнять задачи ещё до начала активных действий основных сухопутных сил. В частности, речь идёт о сценариях, связанных с развёртыванием немецких войск в Литве.

При этом элитное подразделение сталкивается с нехваткой личного состава. Отбор проходят лишь около 15% кандидатов, а требования к будущим военнослужащим остаются высокими.

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Ранее глава Федеральной разведывательной службы Германии Мартин Йегер предупредил об угрозе прямого вооружённого столкновения с Россией. Как сообщал Life.ru со ссылкой на Reuters, 5 октября руководитель BND заявил на парламентских слушаниях, что противостояние Москвы и Берлина приобрело более опасный характер. В качестве одного из примеров он упомянул инцидент с беспилотником возле аэропорта Лейпцига, ответственность за который немецкие власти возложили на Россию.

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Полина Никифорова
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