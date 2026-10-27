Немецкое качество против китайской скорости: Сможет ли автопром Германии преодолеть кризис

Автомобильная промышленность Германии сможет преодолеть кризис, однако для этого крупнейшим концернам придётся пересмотреть привычные принципы работы. Главным испытанием стала растущая конкуренция с китайскими производителями, стремительно захватывающими мировой рынок. Такой прогноз в интервью RG.ru дал автоэксперт Харальд Грюбель.

«Немецкий автопром выйдет из кризиса, но это будет весьма непросто», — подчеркнул он.

По его словам, европейские бренды столкнулись сразу с несколькими проблемами. Помимо внутренних трудностей и спорных политических решений, серьёзным ударом стала утрата прежнего влияния в Китае.

Если раньше западные компании контролировали около 70% китайского авторынка, то теперь ведущие позиции перешли местным маркам. Одновременно популярность электромобилей в КНР резко увеличилась: с 2020 года их доля выросла примерно с 5% до более чем 35%.

Однако китайские производители сами столкнулись со снижением спроса. По оценке Грюбеля, в 2026 году продажи автомобилей на внутреннем рынке КНР сократились на 14%. Теперь компании активнее осваивают зарубежные направления, усиливая давление на европейских конкурентов.

Ситуацию усугубил ускоренный переход Европы на электротранспорт. Немецким концернам трудно соперничать с китайскими электрокарами в массовом сегменте, тогда как традиционные автомобили с двигателями внутреннего сгорания остаются важным источником доходов.

Выходом Грюбель считает пересмотр производственной стратегии, модельных рядов и типов силовых установок. Не исключено, что немецким компаниям придётся заново открыть преимущества собственной инженерной школы.