Ночное онемение рук может быть как следствием неудобной позы во сне, так и признаком заболеваний нервной системы. Отличить временное нарушение чувствительности от серьёзной проблемы помогает в том числе то, какие именно пальцы немеют. Об этом RT рассказала невролог, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

Чаще всего неприятные ощущения возникают из-за длительного сдавливания нервов. Например, если человек привык спать с рукой под головой или сильно сгибает локоть. В таких случаях чувствительность обычно восстанавливается после смены положения тела.

«Если рука затекла из-за неудобной позы, достаточно изменить положение конечности, немного пошевелить пальцами — и неприятные ощущения постепенно исчезнут», — объяснила Демьяновская.

Однако повторяющееся онемение может указывать на туннельные синдромы. При сдавливании срединного нерва в области запястья чаще страдают большой, указательный и средний пальцы. Если же немеют мизинец и безымянный, врач может заподозрить поражение локтевого нерва.

Потеря чувствительности сразу в обеих руках иногда связана с другими заболеваниями, в частности сахарным диабетом или дефицитом витамина B12. Чтобы установить причину, невролог проводит осмотр и специальные пробы, а при необходимости назначает электронейромиографию — исследование, позволяющее оценить проведение нервных импульсов.

По словам специалиста, обращаться к врачу необходимо, если руки немеют почти каждую ночь, неприятные ощущения сохраняются после пробуждения либо сопровождаются болью, слабостью и трудностями с мелкими движениями пальцев.

Особенно опасно внезапное онемение, при котором одновременно появляются перекос лица, нарушение речи или зрения. Такие симптомы могут свидетельствовать об инсульте. В этой ситуации нельзя ждать, пока чувствительность восстановится самостоятельно, — необходимо немедленно вызвать скорую помощь.