Пробуждение среди ночи из-за онемевших пальцев, жжения или покалывания в кистях может указывать на сдавление периферических нервов. Чаще всего причиной таких симптомов становятся туннельные синдромы, а вовсе не проблемы с позвоночником. Об этом в беседе с RT рассказала врач-невролог клиники «Атрибьют» Мария Лавренова.

Неприятные ощущения возникают, когда человек во сне подгибает запястья или долго лежит на руке. Нерв оказывается сдавлен в узком канале, из-за чего нарушается чувствительность пальцев. При этом определить возможное место сдавления помогает расположение онемевших участков.

Если страдают большой, указательный, средний пальцы и половина безымянного, врач подозревает синдром запястного канала. Он связан со сдавлением срединного нерва. Когда же чувствительность теряют преимущественно мизинец и безымянный палец, проблема может заключаться в локтевом нерве.

«Симптомы при этом возникают в покое и часто будят человека: может возникать онемение, жжение, покалывание», — пояснила Лавренова.

Похожие ощущения способна вызывать и межпозвоночная грыжа в шейном отделе. Однако при раздражении или сдавлении нервного корешка онемение часто сопровождается болью, распространяющейся от шеи к руке. Симптомы могут беспокоить как ночью, так и днём, усиливаясь при движениях головы.

Зона нарушения чувствительности зависит от поражённого корешка. При проблемах на уровне C6 могут неметь большой и указательный пальцы, C7 — средний, а C8 — безымянный и мизинец.

Разобраться в причине симптомов помогает неврологический осмотр. При подозрении на поражение шейного отдела позвоночника специалист может назначить МРТ, а для оценки работы периферических нервов — электронейромиографию.

Ранее Life.ru рассказал, в каких случаях онемение, боль и слабость в конечностях требуют обследования периферических нервов. УЗИ помогает обнаружить утолщение нерва, участки сдавления, последствия травм и воспалительные изменения. Процедура занимает около 15–25 минут и позволяет оценить движение нерва при сгибании руки. При этом исследование не заменяет электронейромиографию: оба метода могут использоваться для уточнения диагноза.