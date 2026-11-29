В Германии 31-летнюю женщину оштрафовали на 25 евро после того, как она расплакалась на скамейке на детской площадке. Инцидент произошел в городе Гельзенкирхен. Причиной взыскания стало то, что она находилась там без детей, сообщила телерадиокомпания WDR.

Студентка химического факультета по имени Хана переживала из-за проблем с учёбой и финансами. Чтобы отвлечься, она отправилась на прогулку в местный парк, где присела на скамейку и позвонила тёте.

К плачущей женщине подошли трое сотрудников службы общественного порядка. Выяснив, что она пришла без детей, они выписали ей штраф. Хана призналась, что не знала о существовании такого запрета.

Женщина считает, что сотрудники могли проявить сочувствие, объяснить ей местные правила и предложить пересесть на другую скамейку.

«Где же человечность? Увидев плачущего человека, можно было бы сначала спросить: «У вас всё в порядке? Вам нужна помощь?» — возмутилась Хана.

Согласно муниципальному постановлению, посещать детские площадки Гельзенкирхена разрешено детям до 14 лет и сопровождающим их взрослым. Местные власти объясняют ограничения соображениями безопасности.

История Ханы вызвала дискуссию среди чиновников. Представители социал-демократов сочли, что в данном случае можно было ограничиться предупреждением. При этом в ноябре городская администрация пересмотрела рекомендуемый размер взыскания за нарушение правил поведения на детских площадках, увеличив его с 55 до 60 евро.