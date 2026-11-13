Две сковородки, кофейные фильтры и купюра в 50 евро обернулись для 62-летней жительницы Эстонии уголовным приговором. Женщина несколько раз пыталась вывезти эти вещи в Россию, несмотря на санкции Евросоюза, и теперь получила четыре месяца лишения свободы условно, сообщает национальный телерадиовещатель ERR.

Первый эпизод произошёл 25 февраля на пограничном пункте в Нарве. Таможенники обнаружили в багаже путешественницы две новые алюминиевые сковородки IKEA Hemlagad, которые подпадают под европейские ограничения на экспорт в РФ. Уже 17 марта женщину вновь остановили на границе, на этот раз из-за купюры номиналом 50 евро, лежавшей в кошельке.

Третья попытка состоялась 9 октября на КПП «Койдула». При досмотре багажа пограничники нашли шесть упаковок кофейных фильтров — тысячу штук. Их вывоз в Россию также оказался под запретом. При этом ещё в октябре 2025 года женщина уже получала административное наказание за попытку нарушения санкционного режима.

В итоге 11 ноября Вируский уездный суд назначил ей четыре месяца заключения с испытательным сроком в один год. Если за это время эстонка не совершит нового умышленного преступления, отбывать наказание в тюрьме ей не придётся. Приговор пока не вступил в законную силу.

Судьбу конфискованных вещей тоже решили: обе сковородки и кофейные фильтры постановили уничтожить, а 50 евро передать государству. Кроме того, женщине придётся выплатить тысячу евро судебных расходов в течение года после вступления приговора в силу.

Ранее Life.ru рассказывал, как в августе эстонские таможенники задержали гражданку Финляндии из-за новой алюминиевой сковороды, которую она пыталась провезти в Россию. Помимо кухонной утвари, у женщины нашли ювелирный браслет стоимостью около 1500 евро, спрятанный на большом пальце ноги. За нарушение санкционных правил путешественницу оштрафовали на 560 евро и отправили обратно в Эстонию вместе с изъятыми вещами.