В Германии резко вырос интерес к бывшему канцлеру Ангеле Меркель: её официальный портрет стал настоящим магнитом для посетителей берлинского музея Боде. Как пишет The New York Times, немцы всё чаще вспоминают бывшего лидера с ностальгией, хотя многие решения, принятые за 16 лет её правления, до сих пор вызывают споры.

После появления картины посещаемость музея выросла примерно на 85%. По данным немецких СМИ, посмотреть на изображение бывшего канцлера ежедневно приходят около 900 человек. Некоторые специально приезжают в Берлин ради портрета политика, покинувшего пост ещё в декабре 2021 года.

Портрет создал художник Жереми Кейра (Jérémie Queyras). На полотне Меркель изображена в узнаваемом синем жакете на золотистом фоне. Картину представили публике 30 июня, а уже в июле она стала одной из главных достопримечательностей музея, который обычно привлекает любителей исторического искусства.

Из-за наплыва посетителей музей продлил выставку до 3 января 2027 года. После этого картину планируют передать в ведомство федерального канцлера, где находятся официальные портреты предыдущих руководителей Германии.

При этом ностальгия по Меркель не означает единодушного одобрения её политики. Бывшего канцлера продолжают критиковать за энергетическую зависимость Германии от России и решения времён миграционного кризиса 2015 года. Тем не менее образ сдержанного и предсказуемого руководителя, по наблюдению американского издания, вызывает у части немцев тёплые чувства.

Критика наследия Меркель касается прежде всего миграционной и энергетической политики её правительства. Сама бывший канцлер продолжает участвовать в общественных дискуссиях, хотя после ухода с должности не вернулась к активной партийной работе.