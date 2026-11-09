«Ненавижу этих чёртовых русских»: Сенатор США шокировал Сеть откровенным признанием
Сенатор США Гальего публично признался в ненависти к «чёртовым русским»
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Американский сенатор-демократ от штата Аризона Рубен Гальего открыто заявил о ненависти к русским, отвечая на обвинения в разжигании войны ради финансовой выгоды. Резкое высказывание политика появилось в социальной сети X и вызвало обсуждение среди пользователей.
«Просто ненавижу этих чёртовых русских», — написал Гальего в ответ на вопрос одного из комментаторов.
Поводом для перепалки стала позиция сенатора по украинскому конфликту. Пользователь X поинтересовался, не продвигает ли политик продолжение боевых действий ради собственного обогащения, и обвинил его в причастности к кровопролитию.
Ранее Life.ru сообщал, что зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал отношения России и США испорченными на десятилетия вперёд. Он также охарактеризовал санкционный закон американского сенатора Линдси Грэма как системный русофобский акт. По мнению Медведева, подобные ограничения могут сохраняться на протяжении нескольких поколений, как это происходило с поправкой Джексона — Вэника.