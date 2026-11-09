Американский сенатор-демократ от штата Аризона Рубен Гальего открыто заявил о ненависти к русским, отвечая на обвинения в разжигании войны ради финансовой выгоды. Резкое высказывание политика появилось в социальной сети X и вызвало обсуждение среди пользователей.

«Просто ненавижу этих чёртовых русских», — написал Гальего в ответ на вопрос одного из комментаторов.

Поводом для перепалки стала позиция сенатора по украинскому конфликту. Пользователь X поинтересовался, не продвигает ли политик продолжение боевых действий ради собственного обогащения, и обвинил его в причастности к кровопролитию.