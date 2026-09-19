«Необоснованный документ»: В КНДР отказались признать резолюцию МАГАТЭ

КНДР не намерена признавать резолюции Международного агентства по атомной энергии, направленные против страны. Об этом заявила заведующая отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон, её слова приводит ЦТАК.

По словам сестры Ким Чен Ына, 17 сентября МАГАТЭ приняло резолюцию, поставившую под сомнение законность ядерной деятельности КНДР. Ким Ё Чжон назвала документ необоснованным и заявила, что такие решения принимаются ежегодно при поддержке США и западных стран.

Она подчеркнула, что резолюция не меняет статуса страны как ядерного государства. Пхеньян десятилетия назад вышел из МАГАТЭ, поэтому агентство не имеет права вмешиваться в ядерную деятельность республики, указала Ким Ё Чжон.

Также представитель КНДР обвинила МАГАТЭ в двойных стандартах, указав, что агентство не уделяет должного внимания ядерному распространению со стороны США и планам Южной Кореи приобрести атомную подводную лодку.

Ядерная программа КНДР развивается на протяжении нескольких десятилетий. Пхеньян присоединился к Договору о нераспространении ядерного оружия в 1985 году, а в 2003-м объявил о выходе из него. Первое ядерное испытание страна провела в 2006 году. Всего с 2006 по 2017 год КНДР сообщила о шести таких испытаниях. Основным центром ядерной инфраструктуры считается комплекс в Йонбёне, где расположены реактор, установки по обогащению урана и переработке ядерного материала. Инспекторы МАГАТЭ не работают в стране с 2009 года, поэтому агентство отслеживает развитие программы в том числе с помощью спутниковых снимков и открытых источников.

Ранее в КНДР объяснили укрепление ядерного щита враждебной политикой США. По словам замминистра обороны Северной Кореи, напряжённость на Корейском полуострове сохраняется из-за политических и военных действий Вашингтона и его союзников.