Необслуживаемая АКПП — миф: Автоэксперт объяснил, как продлить жизнь коробке передач

Одна из самых распространённых ошибок владельцев автомобилей с автоматической коробкой передач — считать её необслуживаемым узлом. Об этом RG.ru рассказал технический директор сети автосервисов Никита Родионов.

По его словам, внимание к трансмиссии часто появляется только после рывков, задержек при включении режимов, пробуксовок, вибраций или постороннего гула — то есть когда проблема уже развилась.

«Трансмиссионная жидкость в классическом автомате, вариаторе и роботизированной коробке со временем теряет рабочие свойства. Она отводит тепло, защищает трущиеся поверхности от износа, а в гидромеханических трансмиссиях участвует в работе гидравлической системы и передаче крутящего момента», — пояснил эксперт.

Продукты износа, перегрев и недостаточный уровень жидкости ухудшают её свойства и могут привести к ускоренному износу фрикционов, гидроблока, подшипников, ремня или цепи вариатора и других дорогостоящих компонентов.

Особенно быстро трансмиссия изнашивается при тяжёлой эксплуатации: пробки, частые разгоны и торможения, короткие поездки, движение с полной загрузкой, буксировка прицепа и длительная пробуксовка. В таких условиях важно ориентироваться не на советы из интернета, а на регламент производителя для конкретной модели.

Другая опасная ошибка — доливать или менять жидкость «на глаз», выбирая её по цвету или универсальной надписи на канистре. У каждой трансмиссии своя спецификация ATF, CVT-fluid или масла для робота. Неподходящий состав может вызвать рывки и ускоренный внутренний износ. Проверять уровень также следует по технологии производителя, поэтому процедуру разумнее доверять сервису.

Поводом для диагностики Родионов назвал задержки при переключении, толчки и пробуксовки, вибрации, изменение звука работы агрегата, запах перегретой жидкости и следы масла под автомобилем. При сообщении о перегреве лучше остановиться и дать агрегату остыть, а при выраженных рывках или потере тяги — вызвать эвакуатор.

«Своевременная диагностика, устранение течей, обслуживание по регламенту и исправная система охлаждения обычно обходятся значительно дешевле ремонта или замены коробки», — подчеркнул эксперт.

Ранее глава «Автостата» Сергей Целиков сообщил, что за пять лет средняя цена нового автомобиля в России выросла вдвое — с 1,68 млн рублей в 2020 году до 3,29 млн в 2025-м, а максимум зафиксирован в ноябре 2025 года (3,54 млн). По его прогнозу, в 2026 году машины подорожают ещё на 8–11%: отечественные — на 4–8%, официально импортируемые — на 10–15%, ввезённые по альтернативным каналам — примерно на 20%.