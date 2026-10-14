Необъятное пепелище: В Аксае завершили тушение мощного пожара на площади девять тысяч «квадратов»

В Аксае Ростовской области огнеборцы справились с пожаром на складе, где хранился пластик. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Пожар на складах с пластиком в Аксае. Видео © Telegram / РОСТОВ ГЛАВНЫЙ - РОСТОВ НОВОСТИ - 161

«Пожар полностью ликвидирован, причину установят дознаватели МЧС России», — заявили в министерстве.

Тушение осложняли сильные порывы ветра и большое количество горючих материалов. На месте работали более 100 спасателей, задействовавших десятки единиц техники. К вечеру пожар удалось локализовать, а утром следующего дня ликвидировать открытое горение.

Ранее Life.ru рассказывал о начале пожара на двух складах в Аксае. Тогда площадь распространения огня достигла шести тысяч квадратных метров, а местные жители жаловались на сильный запах горящего пластика.