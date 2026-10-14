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Опубликовано 14 октября, 15:27

Необъятное пепелище: В Аксае завершили тушение мощного пожара на площади девять тысяч «квадратов»

МЧС: Пожар на складах с пластиком в Аксае полностью ликвидировали

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evgenii Panov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evgenii Panov

В Аксае Ростовской области огнеборцы справились с пожаром на складе, где хранился пластик. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Пожар на складах с пластиком в Аксае. Видео © Telegram / РОСТОВ ГЛАВНЫЙ - РОСТОВ НОВОСТИ - 161

«Пожар полностью ликвидирован, причину установят дознаватели МЧС России», — заявили в министерстве.

Тушение осложняли сильные порывы ветра и большое количество горючих материалов. На месте работали более 100 спасателей, задействовавших десятки единиц техники. К вечеру пожар удалось локализовать, а утром следующего дня ликвидировать открытое горение.

В Аксае после пожара на складе выявили превышение ПДК взвешенных веществ и сажи
В Аксае после пожара на складе выявили превышение ПДК взвешенных веществ и сажи

Ранее Life.ru рассказывал о начале пожара на двух складах в Аксае. Тогда площадь распространения огня достигла шести тысяч квадратных метров, а местные жители жаловались на сильный запах горящего пластика.

Больше новостей о пожарах, авариях и работе экстренных служб — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Вероника Бакумченко
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