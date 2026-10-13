В Аксае загорелись склады с пластиком на площади 6 тыс. кв метров

В Аксае Ростовской области загорелись два складских помещения, где находились пластик и поддоны. Площадь пожара достигла шести тысяч квадратных метров, сообщили в региональном управлении МЧС.

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Возгорание произошло на улице Гагарина, 19. Пожару присвоили третий ранг сложности. К тушению привлекли 66 человек и 26 единиц техники. В их числе 48 сотрудников МЧС и 14 единиц спецтехники ведомства.

Местные жители жалуются на сильный запах горящего пластика. Также поступала информация об угрозе распространения огня на соседние складские помещения.

Ранее Life.ru сообщал о крупном пожаре на складе пластиковых изделий в подмосковном Щёлкове. Огонь охватил внутреннее пространство ангара и фасад здания на площади 1800 квадратных метров. Для борьбы с пламенем спасатели задействовали 59 человек и 22 единицы спецтехники.