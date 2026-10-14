В Аксае после пожара на складе выявили превышение ПДК взвешенных веществ и сажи

В жилых кварталах Аксая Ростовской области выявили превышение предельно допустимых концентраций сажи и взвешенных частиц после масштабного пожара на складе. О результатах проверки Роспотребнадзора сообщили местные власти в МАХ, призвав жителей соблюдать меры предосторожности.

Пробы воздуха специалисты взяли во время возгорания в районе проспекта Ленина. Исследование подтвердило повышенное содержание загрязняющих веществ на территории жилой застройки. При сильном задымлении существует риск отравления продуктами горения и обострения хронических заболеваний.

Начальник территориального отдела Роспотребнадзора Александра Степанова рекомендовала горожанам по возможности сократить время пребывания на улице, особенно ранним утром. Окна советуют держать закрытыми, а в помещениях использовать очистители воздуха и чаще проводить влажную уборку.

Также рекомендуется ограничить физические нагрузки и отказаться от длительных прогулок с детьми. При усилении запаха гари специалисты советуют использовать увлажнённые защитные маски, а оконные и дверные проёмы закрывать влажной тканью.

Крупный пожар на предприятии начался 13 октября. Пламя охватило склады с пластиковой продукцией и поддонами, распространившись на девять тысяч квадратных метров. Из-за высокой пожарной нагрузки и сильного ветра тушение осложнилось, однако к вечеру спасателям удалось локализовать возгорание.

Всех сотрудников завода эвакуировали, информации о пострадавших не поступало. Для работы экстренных служб временно перекрыли часть проспекта Ленина и отключили водоснабжение на прилегающих улицах.

Ранее Life.ru сообщал о масштабном пожаре на складах завода «Аксайкардандеталь» в Ростовской области. Пламя охватило девять тысяч квадратных метров, к тушению привлекли 121 спасателя и 45 единиц техники. Все сотрудники предприятия успели эвакуироваться. На время работ территорию обесточили, перекрыли часть проспекта Ленина и временно отключили водоснабжение на соседних улицах. Специалистов Роспотребнадзора направили на место для проверки качества воздуха.