Слепой пёс случайно устроил пожар в США и погиб вместе с другой собакой

Попытка девятилетнего слепого пса добраться до еды закончилась пожаром, который лишил американскую семью жилья и унёс жизни двух домашних животных. Трагедия произошла в населённом пункте Раф-энд-Реди на севере Калифорнии, сообщает New York Post со ссылкой на страницу сбора пожертвований GoFundMe.

Немецкая овчарка случайно включила кухонную плиту, пытаясь достать коробку с упаковками от буррито. Начавшееся возгорание быстро распространилось на потолок, а затем добралось до чердака.

Люди остались живы, но двух собак спасти не удалось. Огонь уничтожил кухню, а дым и копоть распространились по остальным помещениям. После происшествия дом признали непригодным для проживания.

Особенно тяжело последствия пожара сказались на жительнице дома и её троих сыновьях. Женщина рассталась с мужем, однако значительная часть её вещей и детского имущества по-прежнему находилась в пострадавшем здании. Семья лишилась одежды, мебели, игрушек и других необходимых предметов.

Чтобы помочь пострадавшим, знакомые организовали сбор пожертвований на платформе GoFundMe. Деньги планируется направить на покупку кроватей, одежды и предметов первой необходимости, без которых теперь остались мать и дети.

Первоначальная цель сбора составляла четыре тысячи долларов. На момент публикации сообщения семья получила около трёх тысяч. Дальнейшее восстановление жилья и имущества потребует дополнительных расходов.

Случаи, когда домашние животные случайно становятся причиной пожаров, происходили и раньше. В сентябре 2025 года Life.ru сообщал о коте, который включил сенсорную плиту в квартире Санкт-Петербурга. На варочной панели находился пластиковый аэрогриль, который загорелся.