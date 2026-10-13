Сотрудники горящего склада в Аксае успели покинуть здание

В Аксае Ростовской области увеличили группировку спасателей, задействованных в тушении крупного пожара на складах завода «Аксайкардандеталь». Как сообщили в региональном управлении МЧС, сейчас с огнём борются 121 человек и 45 единиц техники.

Все сотрудники завода покинули территорию, сообщил глава администрации Аксайского района Константин Доморовский. По его словам, угрозы для жизни работников нет. Для безопасного проведения противопожарных мероприятий здание и производственную площадку полностью обесточили, а также прекратили подачу газа.

«В связи с пожаром перекрыт проспект Ленина на участке от улицы Гагарина до улицы Суворова. Водителям необходимо выбирать пути объезда. Для обеспечения подачи воды на тушение пожара временно отключено водоснабжение на прилегающих улицах. Прошу жителей отнестись к ситуации с пониманием», — написал он в своём телеграм-канале

Кроме того, к месту происшествия направили специалистов управления Роспотребнадзора по Ростовской области. Представители ведомства выехали для отбора проб воздуха в районе возгорания.

Напомним, возгорание произошло 13 октября на территории предприятия, выпускающего пластиковые изделия. Изначально площадь составила 6 тысяч квартирных метров. К вечеру вторника пламя распространилось на девять тысяч. Происшествию присвоили повышенный, третий ранг сложности. Также поступала информация об угрозе распространения огня на соседние складские помещения.