Национальное объединение, набравшее около 9% голосов на парламентских выборах в Латвии, получило сразу три министерских портфеля в новом правительстве. Националисты вошли в коалицию с победившим «Объединённым списком», а в программу кабинета включили планы по дальнейшему ограничению использования русского языка.

Как пишет газета «Взгляд», новая расстановка политических сил вызывает вопросы о влиянии Национального объединения на государственную политику. Авторы публикации указывают, что партия сумела добиться значительных уступок от партнёров по коалиции, несмотря на сравнительно скромный результат на выборах.

Новый кабинет министров под руководством Андриса Кулбергса приступил к работе 17 ноября. «Объединённый список» получил 41 место в 100-местном Сейме, а Национальное объединение — ещё десять. Вместе партии обеспечили себе минимальное парламентское большинство.

При этом националистам достались сразу три ведомства. Янис Домбрава возглавил Министерство внутренних дел, Наурис Пунтулис — Министерство культуры, а Илзе Индриксоне — Министерство благосостояния, отвечающее в том числе за социальную политику.