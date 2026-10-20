Неожиданная начинка: Женщина нашла коровий зуб в тако и потребовала от ресторана $250 тысяч

Жительница американского Остина Ноэми Кастильо потребовала 250 тысяч долларов от сети ресторанов Torchy's Tacos после неожиданной находки в заказанном тако. Во время еды женщина едва не проглотила коровий зуб, оказавшийся среди ингредиентов. Об этом сообщает FOX 7 Austin.

По словам американки, она почувствовала во рту что-то твёрдое и обнаружила посторонний предмет. Находка вызвала у неё сильное отвращение и недомогание, из-за чего в тот же вечер пришлось обратиться за медицинской помощью.

О случившемся поставили в известность менеджера заведения, однако предпринял ли он какие-либо действия, неизвестно. В итоге посетительница решила добиваться компенсации через суд.

В иске Кастильо обвинила ресторан в халатности, нарушении гарантий качества, недобросовестной торговой практике и несоблюдении требований безопасности пищевых продуктов. По её мнению, компания не обеспечила надлежащую проверку мяса перед приготовлением блюда.

Представители Torchy's Tacos подтвердили, что обнаруженный предмет действительно оказался коровьим зубом. В сети объяснили, что подобные случаи иногда происходят при обработке мяса, хотя встречаются крайне редко.

После жалобы ресторан провёл внутреннюю проверку и начал работу с поставщиком, чтобы усилить контроль качества продукции и не допустить повторения подобных ситуаций.

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