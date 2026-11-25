Американский паралимпиец Эзра Фрех потерял протез ноги прямо во время финала шоу «Танцы со звёздами». Несмотря на неожиданную неприятность, спортсмен продолжил выступление, сообщает Page Six.

Инцидент произошёл во время исполнения произвольной программы с профессиональной танцовщицей Даниэллой Карагач. По задумке номера Фрех начал танцевать без протеза, а затем надел его непосредственно на паркете. Однако вскоре протез слетел.

Спортсмен не растерялся и сумел продолжить номер вместе с партнёршей.