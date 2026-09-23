Непал запретит строить жильё в районах, затронутых разрушительным наводнением

Власти Непала решили запретить повторную застройку в районах, наиболее сильно пострадавших от августовского наводнения. Об этом японскому агентству Kyodo рассказал глава Национального управления по снижению рисков и устранению последствий бедствий Дхармарадж Упрети.

По его словам, решение затронет около 33 тысяч человек, которых планируется переселить в более безопасные районы. Пострадавшие территории получат статус зон риска, где нельзя будет возводить дома, школы, храмы и рынки. Исключение предусмотрено для гидроэлектростанций.

Непальские власти уже обсуждают создание новых поселений вместо восстановления наиболее опасных населённых пунктов на прежних местах. В правительстве ранее заявляли, что для пострадавших хотят подобрать безопасные территории с необходимой инфраструктурой.

Катастрофическое наводнение произошло 26 августа после обрушения ледово-скальной массы в районе Лангтанг-Лирунг. Поток воды, льда, камней и грязи прошёл по долинам Бхоте-Коши и Тришули, разрушая населённые пункты и инфраструктуру.

По данным Национального управления по снижению рисков и устранению последствий бедствий на 21 сентября, пропавшими без вести оставались 5786 человек, спасатели обнаружили 1451 тело. Последняя официально подтверждённая российским МИДом цифра — 11 граждан РФ.

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