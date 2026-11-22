Новозеландский боец Навахо Стирлинг отправил бывшего чемпиона UFC Иржи Прохазку в тяжёлый нокаут на последних секундах второго раунда. Поединок в полутяжёлом весе состоялся на турнире UFC Fight Night 294 в Катаре.

Стирлинг сумел завершить встречу мощным ударом правой рукой. Чех оказался на настиле октагона, после чего новозеландец провёл серию добиваний. Рефери остановил бой на отметке 4 минуты 58 секунд второго раунда — всего за две секунды до гонга.

После победы Стирлинг признался, что соперник доставил ему немало проблем. Новозеландец высоко оценил мастерство Прохазки.

«Он великолепный боец, огромное уважение к нему. Он самый сложный оппонент, с которым я сталкивался. Он опасен, неплохо попал по мне пару раз в начале боя. Я нашёл свой момент», — рассказал победитель.

Для новозеландца эта победа стала 12-й в профессиональной карьере, причём восемь поединков он завершил нокаутом. Стирлинг по-прежнему не знает поражений. В смешанных единоборствах он выступает с 2019 года.

Прохазка, дебютировавший в UFC в июле 2020 года, потерпел седьмое поражение. В активе бывшего чемпиона остаются 32 победы, из которых 31 была досрочной, и одна ничья.

Ранее Life.ru сообщал, что Хабиб Нурмагомедов отказался возвращаться в октагон даже за 200 миллионов долларов. Такую сумму бывшему чемпиону UFC предложил американский боксёр и блогер Джейк Пол во время встречи за кулисами турнира PFL в Нью-Йорке. Однако россиянин заявил, что ему больше нечего доказывать, а деньги не могут стать причиной для возобновления карьеры.