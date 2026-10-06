475-й отдельный штурмовой полк ВСУ понёс серьёзные потери при попытке прорвать окружение в Харьковской области. Об этом сообщает телеграм-канал «Северный ветер».

Для выхода из района Курганного украинское командование задействовало штурмовое подразделение. По словам собеседника агентства, атака результата не принесла.

«Противник предпринял очередную безрезультатную попытку прорыва кольца окружения из района населённого пункта Курганное силами 475-го отдельного штурмового полка ВСУ», — заявил источник.

Он добавил, что после комплексного огневого поражения потери штурмовой группы превысили половину её состава.

Ранее Life.ru сообщал, что ВСУ стягивали дополнительные силы в Харьковскую область для попытки прорвать «Волчанский котёл». В частности, на этот участок направлялись дополнительные подразделения украинских штурмовых формирований.