«Непонятно, каким будет завтра»: Милонов высказался о молчании Трампа в день рождения Путина

Отсутствие поздравления Владимира Путина с днём рождения от Дональда Трампа не стоит считать проблемой. Такое мнение депутат Госдумы Виталий Милонов высказал в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Парламентарий связал поведение американского президента с его переменчивостью. По оценке собеседника, придавать большое значение настроению главы Белого дома не следует.

«Непонятно, каким был Дональд Трамп вчера, непонятно, каким будет завтра. Учитывая амбивалентность этого человека, не стоит придавать серьёзное значение колебаниям его настроения», — сказал Милонов.

Гораздо важнее для российского лидера, считает депутат, пожелания соотечественников. Он обратил внимание на поздравления, которые россияне публиковали в социальных сетях.

Отдельно парламентарий напомнил о тёплых словах от военнослужащих из зоны СВО. Именно такие обращения Милонов назвал главными, подчеркнув, что отсутствие пожеланий из Вашингтона не является поводом для беспокойства.

Накануне Трамп упомянул день рождения Путина и заявил о подготовленном телефонном разговоре. Отвечая журналистам в Белом доме, он дважды напомнил о личной дате российского президента. При этом само заявление о предстоящем контакте не подтверждало, что беседа уже состоялась.